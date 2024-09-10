Північна Ірландія U-21 — Україна U-21: онлайн-трансляція

У вівторок, 10 вересня, молодіжна збірна України з футболу проведе гостьовий матч восьмого туру кваліфікації Євро-2025 проти однолітків із Північної Ірландії.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Баллімена Шоуграундс" в північноірландському місті Баллімена.

Дивіться трансляцію від Української асоціації футболу в прямому етері на Чемпіоні. Початок — о 21:45 за київським часом.

Після семи турів Україна впевнено очолює турнірну таблицю групи з 7 перемогами без нічиїх і поразок, маючи в активі 21 очко. Друге місце з 19 балами посідає Англія.

Додамо, що у фінальну частину Євро-2025 вийдуть безпосередньо дев'ять переможців груп, а також три збірні з найкращими показниками з тих, хто посяде другі місця. Інші шість володарів других місць розіграють між собою ще три путівки до фінальної частини.

Бейтинговий оператор FAVBET вважає збірну України фаворитом у цьому поєдинку. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч:

Перемога Північної Ірландії — 6,10;

Нічия — 4,10;

Перемога України — 1,56.

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