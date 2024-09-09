Північна Ірландія U-21 – Україна U-21: де дивитися матч кваліфікації Євро-2025

Молодіжна збірна України U-21 зустрінеться з однолітками з Північної Ірландії в межах восьмого туру відбіркового етапу Євро-2025.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 10 вересня, на стадіоні "Баллімена Шоуграундс" в північноірландському місті Баллімена. Початок – о 21:45 за київським часом.

Наразі не відомо чи буде доступна офіційна відеотрансляція в Україні. Повідомлялося, що Українська асоціація футболу домовилась із приймаючою стороною про ретрансляцію сигналу.

Її організовує Північна Ірландія. В Україні поєдинок транслюватиметься на YouTube-каналі УАФ. Також наш сайт проведе текстову трансляцію зустрічі.

Бейтинговий оператор FAVBET вважає збірну України фаворитом у цьому поєдинку. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч:

Перемога Північної Ірландії – 6,10;

– 6,10; Нічия – 4,10;

Перемога України – 1,56.

Зазначимо, що попередній матч відбору "синьо-жовтих" проти Сербії транслювався на телеканалах Суспільного та на YouTube-каналі УАФ.

Україна продовжує впевнено очолювати турнірну таблицю групи з 7 перемогами без нічиїх і поразок (21 очко), друге місце з 19 балами посідає Англія.

У фінальній частині Євро-2025 виступлять 16 команд: Словаччина і 15 збірних, що пройдуть за результатами відбору — це дев'ять переможців груп, три найкращі команди серед других місць та три переможці плейоф, в якому зійдуться шість володарів других місць.