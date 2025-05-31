Мадридський Реал оголосив про відхід центрального захисника Хесуса Вальєхо на правах вільного агента.

Про це повідомила пресслужба "вершкових".

Футболіст був частиною Реала з 2015 року і за цей час зіграв 35 матчів у всіх турнірах, в яких забив один гол та віддав одну результативну передачу.

Comunicado Oficial: Jesús Vallejo. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 30, 2025

Протягом кар'єри у "королівському клубі" Вальєхо відправлявся в оренду до Гранади, Вулвергемптона, Айнтрахта та Сарагоси.

Портал Transfermarkt оцінює 28-річного Вальєхо в 1 мільйон євро.

Раніше стала відома доля Андрія Луніна у мадридському Реалі.