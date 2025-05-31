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Реал оголосив про відхід центрального захисника

Володимир Максименко — 31 травня 2025, 08:03
Реал оголосив про відхід центрального захисника
Хабі Алонсо
Getty Images

Мадридський Реал оголосив про відхід центрального захисника Хесуса Вальєхо на правах вільного агента.

Про це повідомила пресслужба "вершкових".

Футболіст був частиною Реала з 2015 року і за цей час зіграв 35 матчів у всіх турнірах, в яких забив один гол та віддав одну результативну передачу.

Протягом кар'єри у "королівському клубі" Вальєхо відправлявся в оренду до Гранади, Вулвергемптона, Айнтрахта та Сарагоси.

Портал Transfermarkt оцінює 28-річного Вальєхо в 1 мільйон євро.

Раніше стала відома доля Андрія Луніна у мадридському Реалі.

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