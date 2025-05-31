Реал оголосив про відхід центрального захисника
Хабі Алонсо
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Мадридський Реал оголосив про відхід центрального захисника Хесуса Вальєхо на правах вільного агента.
Про це повідомила пресслужба "вершкових".
Футболіст був частиною Реала з 2015 року і за цей час зіграв 35 матчів у всіх турнірах, в яких забив один гол та віддав одну результативну передачу.
Протягом кар'єри у "королівському клубі" Вальєхо відправлявся в оренду до Гранади, Вулвергемптона, Айнтрахта та Сарагоси.
Портал Transfermarkt оцінює 28-річного Вальєхо в 1 мільйон євро.
Раніше стала відома доля Андрія Луніна у мадридському Реалі.