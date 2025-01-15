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Вигравав єврокубок із клубом 55 років тому: помер легендарний гравець та тренер Манчестер Сіті

Руслан Травкін — 15 січня 2025, 05:56
Вигравав єврокубок із клубом 55 років тому: помер легендарний гравець та тренер Манчестер Сіті
Тоні Бук
mancity.com

У 90-річному віці помер легендарна постать в історії Манчестер Сіті Тоні Бук.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Тоні Бук грав за Фром, Бат Сіті, Торонто, Плімут, а 1966 року перейшов до "містян". У якості гравця виступав 8 років, зіграв 314 поєдинків у всіх турнірах і забив 5 голів.

Разом із ним команда стала чемпіоном Англії (1968), виграла Кубок Англії (1969), Кубок ліги (1970), а в сезоні 1969/70 стала тріумфатором Кубку кубків УЄФА.

Із 1974 до 1979 Бук очолював Манчестер Сіті. Разом із ним команда виграла Кубок ліги сезону-1975/76. У сезоні 1976/77 привів команду до другого місця в чемпіонаті Англії.

У 1989 та 1993 році Тоні на деякий термін знову очолював команду, але більшість часу провів на різних посадах менеджера. У 2004 році його ввели до Зали слави клубу. 2008 пішов на пенсію через стан здоров'я.

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