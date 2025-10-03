Збірна України U-20 назвала склад на вирішальний матч ЧС-2025 проти Парагваю

Збірна України U-20 назвала склад на матч 3 туру групового етапу чемпіонату світу проти Парагвая.

Про це повідомляє УАФ.

Тренерський штаб "синьо-жовтих" вніс одразу шість змін у порівнянні з попереднім поєдинком.

Склад збірної України U-20: Крапивцов, Гусєв, Мельниченко, Кисіль, Катрич, Шевченко, Ващенко, Кревсун, Дігтярь, Шах, Пищур

Стартовий свисток поєдинку пролунає о 23:00 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію поєдинку.

Нагадаємо, у стартовому матчі чемпіонату світу українська команда перемогла збірну Південної Кореї з рахунком 1:2, а у другому розписала мирову з Панамою (1:1).