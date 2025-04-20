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Під час підготовки до ЧС-2034 загинув робочий – влада Саудівської Аравії проведе розслідування

Володимир Максименко — 20 квітня 2025, 17:37
Під час підготовки до ЧС-2034 загинув робочий – влада Саудівської Аравії проведе розслідування
FIFA

Під час будівництва стадіону в Ель-Хубарі загинув один з робочих, який виявився трудовим мігрантом з Пакистану.

Про це повідомляє ESPN.

Трагедія сталась у березні, але суспільству про це стало відомо тільки зараз. Повідомляється, що чоловік помер внаслідок падіння з висоти.

Цей резонансний інцидент прокоментував міністр спорту Саудівської Аравії принц Абдулазіз бін Туркі Аль-Фейсал та заявив, що влада проведе всебічне розслідування, адже безпека робочих для них – пріоритет.

Нагадаємо, у грудні минулого року ФІФА затвердила країни-господарки чемпіонатів світу 2030 та 2034 років.

Згодом стало відомо, що організація порушила правила обрання господаря ЧС під час відповідної процедури.

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