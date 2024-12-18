На чемпіонаті світу 2034 року в Саудівській Аравії не буде продаватися алкоголь

Вболівальникам буде заборонено купувати та розпивати алкоголь на стадіонах під час чемпіонату світу з футболу 2034 року у Саудівській Аравії.

Про це пише The Guardian.

Джерело посилається інформатора "високого рівня" в штаб-квартирі ФІФА, який сказав цю інформацію на умовах анонімності.

ФІФА не планує чинити тиск на уряд Саудівської Аравії, щоб він пом'якшив свої закони. З 1952 року в Королівстві алкоголь заборонений, на відміну від деяких сусідніх країн, наприклад, Катару чи ОАЕ. Ця норма дотримується і в готелях класу люкс для іноземних туристів.

Єдиний магазин, у якому продають алкоголь, відкрився у січні 2024 року та обслуговує виключно дипломатів-немусульман.

Вживання та зберігання алкоголю карається штрафами, тюремним ув'язненням або видворенням з території країни для іноземців.

Нагадаємо, 11 грудня було оголошено, що Саудівська Аравія стане країною-господаркою ЧС-2023. Саудівська Аравія була єдиною претенденткою на проведення турніру. Австралія вивчала можливість подачі заявки на проведення турніру, але вирішила не боротись за це право.

Раніше голова ООН з прав людини пообіцяв дати поради ФІФА з приводу ЧС-2034 у Саудівській Аравії.