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Троє футболістів Манчестер Сіті: PFA оголосила претендентів на звання найкращого гравця минулого сезону АПЛ

Андрій Яросименко — 13 серпня, 14:34
Троє футболістів Манчестер Сіті: PFA оголосила претендентів на звання найкращого гравця минулого сезону АПЛ

Професійна футбольна асоціація (PFA) оголосила імена претендентів на звання найкращого гравця року Англійської Прем'єр-ліги сезону-2023/24.

Про це повідомляє пресслужба асоціації.

До списку потрапили одразу троє гравців чинного чемпіона Англії, Манчестер Сіті — Ерлінг Холанд, Філ Фоден та Родрі. Також на звання претендує одноклубник Михайла Мудрика з Челсі Коул Палмер, форвард Астон Вілли Оллі Воткінс та капітан лондонського Арсенала, за який грає українець Олександр Зінченко, Мартін Едегор.

Зазначимо, що приз найкращому гравцю сезону за версією PFA вручається з 1974 року, минула нагорода дісталася Ерлінгу Холанду, який разом із командою виграв АПЛ, Кубок Англії та Лігу чемпіонів.

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Мартін Едегор

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