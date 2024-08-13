Троє футболістів Манчестер Сіті: PFA оголосила претендентів на звання найкращого гравця минулого сезону АПЛ

Професійна футбольна асоціація (PFA) оголосила імена претендентів на звання найкращого гравця року Англійської Прем'єр-ліги сезону-2023/24.

Про це повідомляє пресслужба асоціації.

До списку потрапили одразу троє гравців чинного чемпіона Англії, Манчестер Сіті — Ерлінг Холанд, Філ Фоден та Родрі. Також на звання претендує одноклубник Михайла Мудрика з Челсі Коул Палмер, форвард Астон Вілли Оллі Воткінс та капітан лондонського Арсенала, за який грає українець Олександр Зінченко, Мартін Едегор.

PFA Players’ Player of the Year. 🏆



The Top Six. Chosen by the players. ⬇️

#PFAawards pic.twitter.com/0JxsHcm15t — Professional Footballers' Association (@PFA) August 13, 2024

Зазначимо, що приз найкращому гравцю сезону за версією PFA вручається з 1974 року, минула нагорода дісталася Ерлінгу Холанду, який разом із командою виграв АПЛ, Кубок Англії та Лігу чемпіонів.