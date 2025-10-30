Футбольне божевілля в Бразилії: фанати місцевого клубу після історичного досягнення вкрали табло зі стадіону
Бразильська команда Понте Прета, одному із найстаріших клубів країни, вдалося здобути перший національний трофей за 125 років існування – перемогу в Серії C.
У фіналі клуб обіграв у двоматчовому протистоянні Лондріну (0:0 і 2:0), що стало історичним досягненням для фанатів!
Після фінального свистка стадіон буквально вибухнув від емоцій – тисячі вболівальників вибігли на поле святкувати тріумф разом із гравцями.
Але у протоколі матчу з’явилася кумедна деталь: суддя повідомив про зникнення електронного табло для замін. Згодом його таки знайшли – не на стадіоні, а на одній із вулиць міста Кампінас, де фанати продовжували гучні святкування.
