Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП

Футбольне божевілля в Бразилії: фанати місцевого клубу після історичного досягнення вкрали табло зі стадіону

Богдан Войченко — 30 жовтня 2025, 11:06
Twitter
Футбольне божевілля в Бразилії: фанати місцевого клубу після історичного досягнення вкрали табло зі стадіону

Бразильська команда Понте Прета, одному із найстаріших клубів країни, вдалося здобути перший національний трофей за 125 років існування перемогу в Серії C.

У фіналі клуб обіграв у двоматчовому протистоянні Лондріну (0:0 і 2:0), що стало історичним досягненням для фанатів!

Читайте також :
Відео Фото Краса і потворність фанів Легії: вони б’ють гравців, ненавидять Путіна і вважають Львів Польщею

Після фінального свистка стадіон буквально вибухнув від емоцій тисячі вболівальників вибігли на поле святкувати тріумф разом із гравцями.

Але у протоколі матчу з’явилася кумедна деталь: суддя повідомив про зникнення електронного табло для замін. Згодом його таки знайшли не на стадіоні, а на одній із вулиць міста Кампінас, де фанати продовжували гучні святкування.

Раніше повідомлялося, що фанати литовського Жальгіріса влаштували овації ветерану ЗСУ під час баскетбольного матчу.

Бразилія ВІДЕО фанати