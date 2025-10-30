Футбольне божевілля в Бразилії: фанати місцевого клубу після історичного досягнення вкрали табло зі стадіону

Бразильська команда Понте Прета, одному із найстаріших клубів країни, вдалося здобути перший національний трофей за 125 років існування – перемогу в Серії C.

У фіналі клуб обіграв у двоматчовому протистоянні Лондріну (0:0 і 2:0), що стало історичним досягненням для фанатів!

Після фінального свистка стадіон буквально вибухнув від емоцій – тисячі вболівальників вибігли на поле святкувати тріумф разом із гравцями.

Después de 125 años, el Ponte Preta ganó por primera vez un título nacional: la Primera C de Brasil 🇧🇷.



Hubo invasión de campo y en el informe el árbitro denunció el robo del cartel electrónico de los cambios.



Pero faltaba lo mejor…



pic.twitter.com/nO9NNMQbeq — En Una Baldosa (@enunabaldosa) October 27, 2025

Але у протоколі матчу з’явилася кумедна деталь: суддя повідомив про зникнення електронного табло для замін. Згодом його таки знайшли – не на стадіоні, а на одній із вулиць міста Кампінас, де фанати продовжували гучні святкування.

En la invasión de campo por el título de Ponte Preta en Brasil, se robaron hasta los carteles de los cambios!! 🤯😅 pic.twitter.com/lM7bZxDhg1 — #PorLasQueMueres⚽️ (@Salcedo_Hugo) October 27, 2025

