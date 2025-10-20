Фанати титулованого європейського клубу влаштували овації ветерану ЗСУ під час матчу

Під час матчу баскетбольної ліги Литви між Жальгірісом та Лієткабедісом стався момент, який змусив трибуни аплодувати стоячи.

Глядачі побачили на великому екрані ветерана Збройних сил України Енвера Кадирова, який став спеціальним гостем зустрічі, і одразу вибухнули оваціями.

Енвер Кадиров – розвідник-навідник 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челебіджіхана. Він залишив рідний Крим у 2014 році після російської окупації, а з початком повномасштабного вторгнення приєднався до ЗСУ. Під час боїв у Херсонській області воїн отримав важке поранення і втратив ногу, нині проходить реабілітацію у Львові.

Ветеран ЗСУ прибув до Литви в межах проєкту Back To Life, який підтримує поранених українських захисників. Сам клуб Жальгіріс публічно подякував українцю за мужність і боротьбу за свободу.

Попри драматичний фінал матчу, де Жальгіріс поступився 85:87, головним моментом вечора стала саме людська вдячність і повага до українського героя.

Раніше повідомлялося, що фанати литовського клубу влаштували проукраїнський перформанс на матчі Євроліги.