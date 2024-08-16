Перший тренер Коноплянки: Євген нічим не допоміг рідному клубу

Юрій Кевлич, перший тренер Євгена Коноплянки, заявив, що його колишній підопічний байдуже поставився до долі свого рідного клубу.

Про це Кевлич розповів у інтерв’ю "Збірній".

"Ми підтримували контакт до його переходу в Севілью. Чи був далі конфлікт? Ну, по-перше, Дніпро досі не розрахувався з ДЮФК Олімпік (Кропивницький). Досі там посилаються на те, що Коломойський сидить і гроші від Коломойського ви не отримаєте. Типові корумповані схеми, які Дніпро і знищили.

Коли я розповів про цю ситуацію батьку Жені, запитав: "Чому ж ви про мене не згадали?" Він каже: "Так треба було ж говорити». Я кажу: "Може, це має не від мене йти? Не я маю просити". Ось і все. На цьому ми закінчили взаємини з татом і Женею. Хоча з Женею ми ще один одного вітаємо на дні народження, на свята, але це вже не ті стосунки, які були раніше.

Можу сказати, що особисто футболіст Євген Коноплянка нічим не допоміг своєму рідному клубу. Він сам намагається сказати щось, хоче відродити якийсь ФК, але я можу йому передати цей клуб (Олімпік Кропивницький . Будь ласка. Тільки я досі, як сам у нього вкладав, так і продовжую", — сказав Кевлич.