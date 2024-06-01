Перший трансфер Марески: Челсі підпише ексзахисника Ман Сіті
Лондонський Челсі підпише захисника Фулгема Тосіна Адарабіойо на правах вільного агента.
Про це повідомив Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, сторони досягли усної згоди. Наступного тижня заплановане медичне обстеження.
Восени 2020 року Фулгем придбав захисника у Манчестер Сіті всього за 1,7 млн євро. У складі першої команди “містян” Адарабіойо зіграв лише 8 поєдинків.
У цьому сезоні відіграв 20 матчів у Англійській Прем'єр-лізі, в яких забив два м'ячі.
Відтак Тосін стане першим трансфером нового головного тренера Челсі Енцо Марески.