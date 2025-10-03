Інгулець переміг Фенікс-Маріуполь у 9-му турі Першої ліги, чергова невдача Ворскли

У п'ятницю, 3 жовтня, двома матчами стартував 9-й тур Першої ліги України з футболу сезону-2025/26.

Так, чергової невдачі зазнала Ворскла, яка програла Прикарпаттю. В іншому поєдинку ігрового дня Інгулець переграв Фенікс-Маріуполь та вийшов на 3-тє місце турнірної таблиці.

Чемпіонат України – Перша ліга

9 тур, 3 жовтня

Прикарпаття – Ворскла 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 67 Хома

Інгулець – Фенікс-Маріуполь 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 73 Свистун, 2:0 – 90+2

Вилучення: 76 (Фенікс-Маріуполь)

Нагадаємо, напередодні Ворскла зіграла внічию з Вікторією.