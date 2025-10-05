Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Вікторія переграла ФК ЮКСА у 9 турі Першої ліги

Олександр Булава — 5 жовтня 2025, 14:00
Вікторія переграла ФК ЮКСА у 9 турі Першої ліги

У неділю, 5 жовтня, матчем між Вікторією та ЮКСА продовжився 9-й тур Першої ліги України з футболу сезону-2025/26.

Перемогу здобули представники сумського колективу з рахунком 2:0.

Наприкінці першого тайму 32-річний Руслан Паламар, який з лінії штрафного майданчику потужно пробив по воротах суперника. У другій половині рахунок подвоїв 23-річний нападник Максим Євпак, який у воротарському майданчику замкнув простріл з флангу.

Чемпіонат України – Перша ліга
9 тур, 5 жовтня

Вікторія (Суми) – ЮКСА (Тарасівка) 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 40 Паламар, 2:0 – 69 Євпак

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, напередодні Чорноморець та Буковина здобули перемоги, а Нива та Лівий Берег розписали мирову.

Вікторія Чемпіонат України, Перша ліга ФК ЮКСА

ФК ЮКСА

Ворскла зіграла внічию з Вікторією, ЮКСА розписала мирову з Пробієм у 8 турі Першої ліги
ЮКСА програла Агробізнесу в матчі 7-го туру Першої ліги
Агробізнес та ЮКСА відкриватимуть програму 7 туру Першої ліги: онлайн-відеотрансляція матчу
Перша ліга. ЮКСА відібрала очки у Інгульця, Ворскла знову не забила
Інгулець розгромив Ворсклу, Чорноморець розібрався з Феніксом-Маріуполь в 5-му турі Першої ліги

Останні новини