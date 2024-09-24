Діназ розписав мирову з Вікторією у перенесеному матчі Першої ліги

Діназ у домашньому матчі зіграв внічию з Вікторією у 1 турі чемпіонату України з футболу.

Поєдинок завершився з рахунком 1:1. На гол Інал Черткоєва на 2-й хвилині зустрічі Вікторія відповіла м'ячем Руслана Паламара.

Чемпіонат України – УПЛ

1 тур, 24 вересня

Діназ – Вікторія 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 2 Черткоєв, 1:1 – 29 Паламар

Наразі Вікторія посідає 4-те місце в групі В, з 10 очками в активі. Діназ йде на останній позиції з 3 балами.

Напередодні, СК Полтава декласувала ФСК Маріуполь, а Металіст розгромив Минай.