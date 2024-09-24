Діназ розписав мирову з Вікторією у перенесеному матчі Першої ліги
Діназ у домашньому матчі зіграв внічию з Вікторією у 1 турі чемпіонату України з футболу.
Поєдинок завершився з рахунком 1:1. На гол Інал Черткоєва на 2-й хвилині зустрічі Вікторія відповіла м'ячем Руслана Паламара.
Чемпіонат України – УПЛ
1 тур, 24 вересня
Діназ – Вікторія 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 – 2 Черткоєв, 1:1 – 29 Паламар
Наразі Вікторія посідає 4-те місце в групі В, з 10 очками в активі. Діназ йде на останній позиції з 3 балами.
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