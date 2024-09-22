СК Полтава декласувала ФСК Маріуполь у 8 турі Першої ліги

Сьогодні, 22 вересня, відбувся матч 8 туру чемпіонату Першої ліги сезону -2024/25 між СК Полтавою та ФСК Маріуполем.

Домашній для полтавців матч закінчився перемогою з рахунком 3:0. Голами відзначилися Дмитро Плахтир, Дмитро Щербак та Євген Місюра.

Чемпіонат України – Перша ліга-2024/25

22 вересня, 8 тур

СК Полтава – ФСК Маріуполь 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 32 Плахтир, 2:0 – 69 Щербак, 3:0 – 83 Місюра.

Наразі СК Полтава посідає перше місце у групі B, маючи в активі 17 очок. Лідером Першої ліги залишається Агробізнес, колектив здобув 21 очко, жодного разу не поступившись у цьогорічному розіграші.

Нагадаємо, що 8 тур стартував учора матчем Діназ – Кремінь, в якому гості здобули мінімальну перемогу. Також ЮКСА переграла МФК Металург, а Кудрівка врятувалась від поразки у поєдинку проти харківського Металіста 1925.