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СК Полтава у гостях зіграє проти Діназа, Кудрівка – з МФК Металург у 12 турі Першої ліги

Володимир Клепач — 14 жовтня, 07:41
СК Полтава у гостях зіграє проти Діназа, Кудрівка – з МФК Металург у 12 турі Першої ліги
ПФЛ

Сьогодні, 14 жовтня, у межах 12 туру чемпіонату Першої ліги відбудуться 4 матчі.

МФК Металург у Запоріжжі прийматиме Кудрівку, яка йде третьою у турнірній таблиці Групи Б. Вікторія із Сум відправиться в Кременчук на матч із аутсайдером – Кременем.

Діназ у селі Демидів прийматиме лідера – СК Полтава. ФСК Маріуполь завітає в гості до футбольного клубу ЮКСА.

Чемпіонат України – Перша ліга-2024/25
14 жовтня, 12 тур

12:00. МФК Металург – Кудрівка
13:00. Кремінь – Вікторія
14:00. Діназ Вишгород – СК Полтава
15:00. ЮКСА – ФСК Маріуполь

Вікторія Діназ Кремінь МФК Металург Чемпіонат України, Перша ліга Розклад матчів СК Полтава ФСК Маріуполь ФК ЮКСА Кудрівка

Розклад матчів

Агробізнес у гостях зіграє проти Миная, Металіст із Нивою у 12 турі Першої ліги
Англія зіграє з Фінляндією, Вірменія Петракова прийме Північну Македонію у 4 турі Ліги націй
Іспанія зіграє проти Данії, Португалія поміряється силами з Польщею у 3 турі Ліги націй
Реал Луніна прийме Вільярреал: розклад матчів 9 туру Ла Ліги
Арсенал Зінченка чекає зустріч із Саутгемптоном, Брентфорд Ярмолюка проведе матч із Вулвергемптоном у 7 турі АПЛ

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