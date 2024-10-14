СК Полтава у гостях зіграє проти Діназа, Кудрівка – з МФК Металург у 12 турі Першої ліги
ПФЛ
Сьогодні, 14 жовтня, у межах 12 туру чемпіонату Першої ліги відбудуться 4 матчі.
МФК Металург у Запоріжжі прийматиме Кудрівку, яка йде третьою у турнірній таблиці Групи Б. Вікторія із Сум відправиться в Кременчук на матч із аутсайдером – Кременем.
Діназ у селі Демидів прийматиме лідера – СК Полтава. ФСК Маріуполь завітає в гості до футбольного клубу ЮКСА.
Чемпіонат України – Перша ліга-2024/25
14 жовтня, 12 тур
12:00. МФК Металург – Кудрівка
13:00. Кремінь – Вікторія
14:00. Діназ Вишгород – СК Полтава
15:00. ЮКСА – ФСК Маріуполь