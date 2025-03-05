Він готовий грати: Вієйра – про повернення Малиновського

Головний тренер Дженоа Патрік Вієйра заявив, що український півзахисник Руслан Малиновський готовий повернутися на поле.

Цитує тренера TUTTOmercatoWEB.

"Малиновський почувається добре, Бадель також без якихось проблем. Хлопці готові грати, вибір за мною. Вони були на лаві запасних у грі з Емполі, але вони готові грати", – розповів Вієйра.

У поточному сезоні Серії А Малиновський через травму ноги провів лише 6 матчів за Дженоа.

Нагадаємо, що востаннє хавбек виходив на поле 21 вересня у матчі як раз проти Венеції (0:2). У тому поєдинку Малиновський зазнав важкої травми, зламавши малогомілкову кістку та вивихнувши гомілковий суглоб.

Нещодавно він вперше з вересня потрапив у заявку Дженоа на матч з Венецією, щоправда, весь поєдинок провів на лаві запасних.