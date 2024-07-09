Не Гудмундссон: Інтер підписав одноклубника Малиновського

Воротар Дженоа Жозеп Мартінес перейшов у Інтер.

Про це повідомив офіційний сайт "нерадзуррі".

Іспанець виступав за Дженоа протягом двох сезонів. Мартінес провів 68 матчів, у яких пропустив стільки ж голів. У 25 поєдинках йому вдалося зберегти свої ворота сухими.

Раніше Жозеп також грав за Лас-Пальмас та Лейпциг. У період з 2015 до 2017 року перебував у системі Барселони.

Нагадаємо, в березні була інформація про те, що Інтер цікавиться ще одним гравцем Дженоа — ісландцем Альбертом Гудмундссоном.