Пакш – Полісся: прев'ю матчу-відповіді кваліфікації Ліги конференцій

У четвер, 14 серпня, на стадіоні "Фехерварі Уті" в угорському місті Пакш відбудеться матч-відповідь третього раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА, в якому житомирське Полісся зіграє проти місцевого ФК Пакш. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.

У першій зустрічі між командами, яка відбулася 7 серпня у словацькому місті Пряшів, підопічні Руслана Ротаня розгромили суперника з рахунком 3:0. "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу-відповіді.

Полісся однією ногою в наступному раунді

Тиждень тому команда Руслана Ротаня зробила серйозну заявку на вихід у наступний раунд, здобувши впевнену перемогу 3:0. Цей результат виглядав закономірним: хоча гості мали кілька моментів для гола, українці продемонстрували злагоджену та якісну гру.

ФК Полісся

Житомирці активно тиснули суперника на його половині поля та швидко просували м’яч у фінальну третину. Угорці також намагалися відповідати пресингом, але господарі завдяки чітким комбінаціям успішно виходили з-під тиску. Одним із ключових творців перемоги став Борис Крушинський, який оформив два асисти, діючи не на своїй звичній позиції в центрі, а на фланзі.

Минулої неділі Полісся перервало серію з трьох поспіль перемог у чемпіонаті України, поступившись Колосу з рахунком 0:1. Єдиний гол житомирці пропустили на старті другої половини зустрічі й змінити ситуацію вже не змогли. На підсумок могла вплинути ротація складу: Гуцуляк, Філіппов, Бабенко та Кравченко залишилися в резерві, а Крушинський, Андрієвський і Лєднєв узагалі не брали участі в матчі.

Угорці спробують гримнути дверима

У першій зустрічі угорський Пакш не справив сильного враження. Подекуди команда демонструвала непогані відрізки гри, але часто провалювалася в обороні, дозволяючи суперникам без особливого опору просуватися до фінальної третини поля. За весь матч гості завдали десять ударів, проте лише два з них влучили у площину воріт.

У чемпіонаті ж Угорщини підопічні Ауреля Богнара змогли повернути впевненість і порадувати своїх фанатів. У виїзному матчі вони в напруженій боротьбі здолали Уйпешт з рахунком 2:1. Голами у складі переможців відзначилися Хорват і Ленжер.

ФК Полісся

Орієнтовні склади

Пакш: Ковачик – Кіньїк, Сабо, Вечей, Гінора, Віндекер, Папп, Хорват, Зеке, Дюркич, Тот.

Полісся: Кудрик – Крушинський, Сарапій, Чоботенко, Михайліченко, Андрієвський, Таллес, Йосефі, Назаренко, Гайдучик, Гуцуляк.

Прогноз букмекерів

Букмекери віддають перевагу в матчі-відповіді угорському Пакшу. Ставки на перемогу команди приймають з коефіцієнтом 2,19, на нічию – 3,40, а успіх Полісся оцінюють у 3,15.

Водночас експерти майже не сумніваються в тому, що житомирський клуб за підсумками двох зустрічей проб’ється до наступного раунду. Ймовірність цього оцінюють коефіцієнтом 1,01. Прохід Пакша далі букмекери вважають справжньою сенсацією – 12,00.

Де дивитися матч Пакш – Полісся

Поєдинок транслюватиметься у прямому етері безплатно на "Київстар ТБ". Для перегляду матчу достатньо лише авторизуватися за номером телефону у застосунку або на сайті платформи.

Прогноз Чемпіона

Перемога Полісся – 2:0