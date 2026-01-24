Вест Гем відхилив пропозицію Фламенго щодо трансферу свого плеймейкера

Вест Гем не прийняв пропозицію Фламенго щодо трансферу свого креативного півзахисника Лукаса Пакета

Про це повідомили у The Athletic.

Бразильський гранд запропонував лондонцям 32,9 млн фунтів та ще два мільйони в якості бонусів – "молоти" залишились незадоволені розміром компенсації.

Пакета виступає за Вест Гем із літа 2022 року, в поточному сезоні на його рахунку 5 голів і 1 асист у 19 матчах у всіх турнірах. Його контракт діє до літа 2028 року, портал Trasnfermarkt оцінює бразильця у 35 мільйонів євро.

У попередні трансферні вікна Вест Гем вимагав від претендентів на бразильця понад 50 млн фунтів, але зараз, коли хавбек сам запрсив трансфер, ЗМІ повідомляли про пом'якшені вимоги від клубу – 35 мільйонів.

Влітку минулого року з Пакета були зняті всі обвинувачення в грі "на контору". Хавбека звинувачували в тому, що він навмисне отримував жовті картки в матчах АПЛ, перед цим роблячи ставки саме на таку подію.