Один з лідерів атаки Арсенала отримав травму на тренуванні
Один з лідерів атаки лондонського Арсенала Габріель Мартінеллі отримав травму на тренуванні та достроково завершив зайняття.
Про це повідомив Afc Stuff.
Футболіст накульгуючи залишив поле, тримаючись за задню поверхню стегна.
Зазначимо, що це, можливо, перша подібна травма в кар'єрі бразильського хавбека. Раніше Мартінеллі мав проблеми із підколінним сухожиллям та безпосередньо колінами.
Цікаво, що участь у тренуванні взяв інший футболіст Арсенала групи атаки – Кай Гаверц, повернення якого очікувалось лише на останній тур АПЛ та потенційний фінал Ліги чемпіонів, якого не сталось для "канонірів".
У сезоні-2024/25 Мартінеллі зіграв 49 матчів у всіх турнірах, в яких забив 10 м'ячів та віддав шість результативних передач.
Раніше повідомлялось, що Арсенал зацікавлений у трансфері вінгера мадридського Реала, який міг би скласти конкуренцію для Мартінеллі.