Один з лідерів атаки Арсенала отримав травму на тренуванні

Один з лідерів атаки лондонського Арсенала Габріель Мартінеллі отримав травму на тренуванні та достроково завершив зайняття.

Про це повідомив Afc Stuff.

Футболіст накульгуючи залишив поле, тримаючись за задню поверхню стегна.

🚨 Gabriel Martinelli leaving Arsenal’s open training session at the Emirates Stadium early with an apparent injury. 😳



🎥 @afcDW pic.twitter.com/i3jm99hbvh — afcstuff (@afcstuff) May 14, 2025

Зазначимо, що це, можливо, перша подібна травма в кар'єрі бразильського хавбека. Раніше Мартінеллі мав проблеми із підколінним сухожиллям та безпосередньо колінами.

Цікаво, що участь у тренуванні взяв інший футболіст Арсенала групи атаки – Кай Гаверц, повернення якого очікувалось лише на останній тур АПЛ та потенційний фінал Ліги чемпіонів, якого не сталось для "канонірів".

У сезоні-2024/25 Мартінеллі зіграв 49 матчів у всіх турнірах, в яких забив 10 м'ячів та віддав шість результативних передач.

Раніше повідомлялось, що Арсенал зацікавлений у трансфері вінгера мадридського Реала, який міг би скласти конкуренцію для Мартінеллі.