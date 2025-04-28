Інтер втратив основного захисника на матч із Барселоною
Бенжамен Павар
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Центральний захисник Інтера Бенжамен Павар пропустить перший матч півфіналу Ліги чемпіонів проти Барселони.
Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
29-річний француз отримав травму у недільному матчі 34 туру Серії А проти Роми (поразка 0:1). У Павара діагностовано розтягнення зв’язок гомілкостопа.
Травма не надто серйозна, проте перший матч проти Барселони, який відбудеться в Іспанії в середу, 30 квітня (початок – о 22:00 за київським часом), француз точно пропустить. При цьому, очікується повернення до складу Інтера співвітчизника Павара Маркуса Тюрама, яка пропускав останні декілька матчів команди через м’язову травму.
У поточному сезоні на рахунку Павара 1 гол і 1 асист у 36 матчах за Інтер у всіх турнірах.