Інтер втратив основного захисника на матч із Барселоною

Центральний захисник Інтера Бенжамен Павар пропустить перший матч півфіналу Ліги чемпіонів проти Барселони.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

29-річний француз отримав травму у недільному матчі 34 туру Серії А проти Роми (поразка 0:1). У Павара діагностовано розтягнення зв’язок гомілкостопа.

Травма не надто серйозна, проте перший матч проти Барселони, який відбудеться в Іспанії в середу, 30 квітня (початок – о 22:00 за київським часом), француз точно пропустить. При цьому, очікується повернення до складу Інтера співвітчизника Павара Маркуса Тюрама, яка пропускав останні декілька матчів команди через м’язову травму.

У поточному сезоні на рахунку Павара 1 гол і 1 асист у 36 матчах за Інтер у всіх турнірах.