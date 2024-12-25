Досить скромно: журналіст назвав зарплату Оскара в Сан-Паулу

Хавбек Оскар у Сан-Паулу буде отримувати 2,3 млн бразильських реалів на місяць, що становить трохи більше, ніж 500 тисяч євро.

Про це повідомляє Bolavip.

Журналіст Хорхе Нікола повідомляє, що більше у бразильській Серії А отримують лише Мемфіс Депай та Габігол, чий дохід складає 3 млн реалів.

Останнім клубом Оскара був Шанхай Порт, контракт з яким спливає 31 грудня 2024 року. За китайський клуб вінгер виступав з 2017 року, перейшовши за 70 мільйонів євро. За Шанхай Оскар зіграв 248 матчів, в яких забив 77 голів та віддав 141 результативну передачу.

З 2011 до 2016 року викликався до лав збірної Бразилії. За "селесао" відзначився 11 разів за 48 матчів.