Ексгравець Челсі перейшов до бразильського топклубу
Колишній гравець лондонського Челсі Оскар продовжить кар'єру у бразильському Сан-Паулу.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Подробиці підписаного контракту залишаються невідомими. Останнім клубом Оскара був Шанхай Порт, контракт з яким спливає 31 грудня 2024 року.
За китайський клуб вінгер виступав з 2017 року, перейшовши за 70 мільйонів євро.
За Шанхай Оскар зіграв 248 матчів, в яких забив 77 голів та віддав 141 результативну передачу.
Футболіст тричі становився чемпіоном Китаю, та по одному разу вигравав Кубок та Суперкубок країни.
Окрім того, на рахунку хавбека перемоги у чемпіонаті Англії та Лізі чемпіонів.
Зазначимо, що саме у Сан-Паулу Оскар розпочинав професійну кар'єру футболіста.
Раніше повідомлялось, що колишній тренер Шанхай Порт очолив клуб АПЛ.