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Ексгравець Челсі перейшов до бразильського топклубу

Володимир Максименко — 24 грудня 2024, 22:24
Ексгравець Челсі перейшов до бразильського топклубу
Оскар
Фабріціо Романо

Колишній гравець лондонського Челсі Оскар продовжить кар'єру у бразильському Сан-Паулу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Подробиці підписаного контракту залишаються невідомими. Останнім клубом Оскара був Шанхай Порт, контракт з яким спливає 31 грудня 2024 року.

За китайський клуб вінгер виступав з 2017 року, перейшовши за 70 мільйонів євро.

За Шанхай Оскар зіграв 248 матчів, в яких забив 77 голів та віддав 141 результативну передачу.

Футболіст тричі становився чемпіоном Китаю, та по одному разу вигравав Кубок та Суперкубок країни.

Окрім того, на рахунку хавбека перемоги у чемпіонаті Англії та Лізі чемпіонів.

Зазначимо, що саме у Сан-Паулу Оскар розпочинав професійну кар'єру футболіста.

Раніше повідомлялось, що колишній тренер Шанхай Порт очолив клуб АПЛ.

Оскар Сан-Паулу Челсі

Оскар

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