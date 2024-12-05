Близько 60 клубів готові взяти участь у Суперлізі – ЗМІ

Організатори Суперліги Європи продовжують працювати над проведенням турніру.

Про це повідомляє видання Mundo Deportivo.

У джерелі сказано, що організатори турніру вже провели переговори з понад сотнею клубів Європи. Близько 60 з них уже заявили про своє бажання взяти участь у проєкті.

Формат Суперліги передбачає три дивізіони.

Найвищий (Зоряний) дивізіон. В ньому мають взяти участь 16 найкращих клубів з Іспанії, Англії, Італії, Німеччини та Франції, а також найсильніші команди Португалії та Нідерландів;

Другий (Золотий) дивізіон. В ньому також очікується 16 клубів;

Третій (Синій) дивізіон. Планується, що в ньому буде 32 команди, 20 з яких вилітатимуть щороку.

Також обговорюється питання, щоб чемпіони Вищих ліг напряму потрапляли до найвищого (Зоряного) дивізіону, навіть якщо це не топклуб за загальноприйнятими мірками.

Організатори Суперліги вважають, що на участь у турнірі погодяться не тільки Реал та Барселона, а й інші клуби, які попередньо дали згоду, але згодом відмовились від цієї ідеї.

Але все ж, є і противники новоствореного турніру. Очікується, що своє "ні" можуть сказати ПСЖ, Манчестер Сіті, Баварія та Інтер.

Також організатори обговорюють скорочення кількості матчей, адже чемпіон Суперліги має зіграти аж 19 ігор.

Нагадаємо, в жовтні цього року, іспанське видання AS оприлюднило дату запуску Суперліги. Старт топтурніру очікується не раніше другої половини 2025 року.