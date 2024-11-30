Клуб українського півзахисника звільнив головного тренера

Кіпрська Омонія, за яку виступає український півзахисник Роман Безус, розірвала контракт із головним тренером Вальдасом Дамбраускасом.

Про це інформує клубна пресслужба.

Дамбраускас працював на чолі команди із лютого цього року. На його рахунку – 21 матч з Омонією, 13 з яких завершилися перемогами. Тимчасовим наставником клубу став Янніс Анастасіу.

У складі Омонії з 2022 року виступає Роман Безус. У сезоні 2023/24, аж до травми, Роман зіграв за клуб 38 матчів у різних турнірах, відзначившись 14 забитими м’ячами та 10 асистами.

14 квітня, у дебюті виїзного поєдинку проти Анортосіса (2:0), Безус отримав важку травму – розрив ахілового сухожилля. Футболіст переніс операцію та розпочав тривалий процес відновлення. До тренувального процесу він повернувся лише у жовтні.

У чемпіонаті Кіпру Омонія йде на третьому місці. Водночас у Лізі конференцій у клуба погані справи – всього три очки у чотирьох матчах та 28-е місце.