Двоє ексгравців збірної України залишили аматорський Авангард

Колишні футболісти київського Динамо та збірної України Євген Хачеріді та Денис Олійник залишили Авангард з Лозової.

Про це повідомила пресслужба аматорського колективу.

Загалом клуб залишило шість футболістів, серед яких також Кирило Науменко, Євген Співак, Максим Топоров та Артур Бобита.

Хачеріді грав за Динамо з 2008 по 2018 рік, тричі за цей час ставши чемпіоном України та вигравши два Кубки країни. На рахунку захисника 51 матч та три голи у складі національної збірної.

Денис Олійник був на контракті з киянами з 2004 по 2008 рік, але не зміг закріпитись у стані "біло-синіх", знайшовши себе у Металісті. Згодом були виступи за Дніпро, Вітесс, Дармштадт та Ворсклу. Також хавбек зіграв 12 матчі за збірну України.

Зазначимо, що обидва футболісти виступали за Авангард з весни 2025 року.

Раніше легенда Динамо Андрій Ярмоленко розповів, чи реалізував Євген Хачеріді свій потенціал.