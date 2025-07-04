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Двоє ексгравців збірної України залишили аматорський Авангард

Володимир Максименко — 4 липня 2025, 13:38
Двоє ексгравців збірної України залишили аматорський Авангард
Авангард Лозова

Колишні футболісти київського Динамо та збірної України Євген Хачеріді та Денис Олійник залишили Авангард з Лозової.

Про це повідомила пресслужба аматорського колективу.

Загалом клуб залишило шість футболістів, серед яких також Кирило Науменко, Євген Співак, Максим Топоров та Артур Бобита.

Хачеріді грав за Динамо з 2008 по 2018 рік, тричі за цей час ставши чемпіоном України та вигравши два Кубки країни. На рахунку захисника 51 матч та три голи у складі національної збірної.

Денис Олійник був на контракті з киянами з 2004 по 2008 рік, але не зміг закріпитись у стані "біло-синіх", знайшовши себе у Металісті. Згодом були виступи за Дніпро, Вітесс, Дармштадт та Ворсклу. Також хавбек зіграв 12 матчі за збірну України.

Зазначимо, що обидва футболісти виступали за Авангард з весни 2025 року.

Раніше легенда Динамо Андрій Ярмоленко розповів, чи реалізував Євген Хачеріді свій потенціал.

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