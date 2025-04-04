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Аматорський клуб підписав ексгравця збірної України

Олександр Булава — 4 квітня 2025, 17:45
Аматорський клуб підписав ексгравця збірної України
Денис Олійник
Ворскла

Аматорський клуб Авангард (Лозова) підписав колишнього футболіста національної збірної України Дениса Олійника.

Про це розповів головний тренер команди Ігор Рахаєв у коментарі "Українському футболу".

"З Денисом я знайомий давно по спільній роботі в попередніх клубах. Олійник – досвідчений футболіст, який нам допоможе. Велику роль у його переході зіграв Олександр Гладкий. Він із ним розмовляв і домовився.

Я його ще не бачив, він тільки завтра приїде. Поки що я з ним не говорив. Денис підписав попередній контракт, ми його заявили, а завтра вже будемо розмовляти конкретно – щодо умов, як він відвідуватиме тренування тощо", – розповів Рахаєв.

Олійник буде виступати разом з ексгравцем київського Динамо Євгеном Хачеріді.

Нагадаємо, у грудні минулого року Денис оголосив про завершення кар'єри.

Протягом кар'єри уродженець Запоріжжя пограв за Динамо, Металіст, Дніпро, Ворсклу, ЛНЗ та ще ряд українських та закордонних клубів. Найбільше матчів він провів за фінський Сейняйоен Ялкапаллокерг – 116, у яких забив 29 голів та віддав 6 асистів.

Також в 37-річного хавбека в активі 12 поєдинків за національну збірну України, у яких він віддав 2 асисти.

Денис Олійник

Денис Олійник

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