Олійник розповів, як виїхав з України, щоб тренувати фінський СІК

Ексфутболіст збірної України Денис Олійник розповів, як йому вдалося виїхати з України до Фінляндії, де він тренуватиме команду СІК.

Його слова передає Український футбол.

"У мене троє дітей і оформлена відстрочка згідно з чинним законодавством. Я ж не побоявся під час війни повернутися в Україну і зробив для цього все можливе, попри чинний контракт із СІК. Я б себе не поважав і вважав би сцикуном, якби не повернувся. У мене була мрія завершити ігрову кар’єру в Україні і я її здійснив", – сказав Олійник.

У структурі клубу із Сейняйокі Олійник відповідатиме за розвиток молодих футболістів – він стане головним тренером другої команди академії, а також одночасно працюватиме асистентом у тренерському штабі академії.

Українець добре знайомий із системою СІК, адже виступав за команду з 2018 по 2022 рік, провівши 94 матчі та забивши 23 голи. Також він виступав за Динамо, Металіст, Дніпро та грав у чемпіонатах Нідерландів, Німеччини та Фінляндії. Крім того, у Дениса 12 матчів у складі збірної України.