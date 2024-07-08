Олімпійська збірна України вирушила на підготовку до Олімпіади-2024

Олімпійська збірна України з футболу вирушила на підготовку до Олімпійських ігор-2024 у Парижі.

Про це повідомляє УАФ.

Українська команда вперше в історії зіграє на Олімпіаді. 8 липня розпочнуться тренувальні збори, а 14-го та 18-го липня українці зіграють товариські матчі проти збірних Єгипту та Парагваю.

На груповому етапі підопічні Ротаня зіграють з Іраком, Марокко й Аргентиною. Матчі відбудуться 24, 27 та 30 липня відповідно

Нагадаємо, напередодні головний тренер олімпійської збірної України Руслан Ротань оприлюднив заявку на Олімпіаду-2024 в Парижі.

Раніше Чемпіон розібрав, у якому складі збірна України гратиме на Олімпіаді