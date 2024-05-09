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Астон Вілла вдруге поступилася Олімпіакосу та вилетіла з Ліги конференцій

— 9 травня, 23:58
Астон Вілла вдруге поступилася Олімпіакосу та вилетіла з Ліги конференцій

Англійська Астон Вілла поступилася грецькому Олімпіакосу у виїзному матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги конференцій. Матч завершився з рахунком 2:0.

Обидва голи забив Аюб Ель-Каабі, який у першому матчі відзначився хет-триком (на «Вілла Парк» Олімпіакос святкував виїзну перемогу з рахунком 4:2). Зазначимо, що другий м’яч Ель-Каабі забив з передачі воротаря Константіноса Цолакіса.

Ліга конференцій

1/2 фіналу, матч-відповідь

9 травня

Олімпіакос – Астон Вілла 2:0 (6:2 за сумою двох матчів)

Голи: 1:0 – Ель-Каабі 10’, 2:0 – Ель-Каабі 79’

Зазначимо, що Олімпіакос уперше в 99-річній історії клубу вийшов до фіналу єврокубкового турніру. Напередодні в іншому півфіналі Фіорентина зіграла внічию з Брюгге, чого їй вистачило задля виходу у фінал.

Вирішальний матч Ліги конференцій-2023/24 пройде 29 травня в Афінах, Греція.

Астон Вілла Олімпіакос Ліга конференцій-2023/24

Астон Вілла

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