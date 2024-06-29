Гравець Шахтаря спростував чутки в українських ЗМІ про перехід у Карабах

Вінгер Шахтаря Олексій Кащук не збирається переходити в Карабах.

Про це він повідомив у коментарі для "ТаТоТаке".

"Бачив, що наші ЗМІ дружно підхопили цю новину, але не треба вірити всьому, що написано в Інтернеті. Звісно ж, я не підписував контракту з Карабахом та не збираюсь цього робити. Наразі готуюсь до сезону за індивідуальною програмою в Києві і паралельно розглядаю пропозиції від клубів. Наразі нічого не вирішено, але це питання найближчого часу", — сказав Кащук.

Олексій вже виступав у азербайджанському чемпіонаті — Шахтар двічі віддавав його у оренду Сабаху. Раніше Кащук підтвердив, що не буде продовжувати контракт із Шахтарем, який закінчується вже завтра, 30 червня.

"ТаТоТаке" додає, що за останні пів року вінгером Шахтаря цікавилися клуби з різних дивізіонів Іспані, Італії та Німеччини, а також мексиканська Некакса.

Зазначимо, що сьогодні Кащуку виповнилося 24 роки.