Олександрія завершила тренувальний збір поразкою від Риги

У суботу, 15 лютого, Олександрія провела останній спаринг на навчально-тренувальних зборах в Туреччині.

Українці з рахунком 1:3 програли віцечемпіону Латвії Ризі. "Містяни" пропустили під завісу першого тайму і відповіли одразу по перерві. Проте суперники забили ще двічі.

Контрольний матч

15 лютого

Олександрія (Україна) – Рига (Латвія) 1:3 (0:1)

Нагадаємо, у першому офіційному матчі після зимової перерви Олександрія прийматиме Зорю. Поєдинок відбудеться 23 лютого. Стартовий свисток прозвучить о 15:30 ха київським часом.

Напередодні колишній захисник Динамо та Зорі Антон Боль став гравцем Олександрії.