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Олександрія завершила тренувальний збір поразкою від Риги

Микола Дендак — 15 лютого 2025, 18:22
Олександрія завершила тренувальний збір поразкою від Риги
ФК Рига

У суботу, 15 лютого, Олександрія провела останній спаринг на навчально-тренувальних зборах в Туреччині.

Українці з рахунком 1:3 програли віцечемпіону Латвії Ризі. "Містяни" пропустили під завісу першого тайму і відповіли одразу по перерві. Проте суперники забили ще двічі.

Контрольний матч
15 лютого

Олександрія (Україна) – Рига (Латвія) 1:3 (0:1)

Нагадаємо, у першому офіційному матчі після зимової перерви Олександрія прийматиме Зорю. Поєдинок відбудеться 23 лютого. Стартовий свисток прозвучить о 15:30 ха київським часом.

Напередодні колишній захисник Динамо та Зорі Антон Боль став гравцем Олександрії.

Олександрія Рига товариський матч

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