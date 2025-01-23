Олександрія готує трансфер півзахисника Вольфсберга

Олександрія розпочала переговори з австрійським Вольфсбергом щодо трансферу 22–річного опорного півзахисника Ервіна Оміча.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Оміч є вихованець Ювентуса та може зіграти як на позиції центрального захисника, так і в опорній зоні.

Його контракт з Вольфсбергом чинний до літа 2025 року. У поточному сезоні на його рахунку 10 матчів, в яких він відзначився голом та віддав асист.

Зазначимо, що лише три австрійці виступали за всю історію чемпіонату України: Александар Драгович (Динамо), Маркус Бергер (Чорноморець) і Крістіан Іліч (Кривбас).

Напередодні повідомлялося, що хавбек Олександрії та збірної України Іван Калюжний потрапив до сфери інтересів німецької Герти.