Дружина гравця збірної України повідомила про зраду чоловіка та опублікувала його переписки з іншими жінками
Анна Зубкова, дружина гравця Шахтаря та збірної України Олександра Зубкова, дізналася про зраду чоловіка.
Про це вона повідомила у своєму Instagram.
"Казочка про те, що є вірні чоловіки виявилася просто казочкою. І мій зрадив. Смішно. Дізналася випадково.
Анька у Варшаві з дитиною 1,5 роки від війни ховається, у мене становлення як особистості у професійному плані відбувається, а Сашка на куражах з дамами... Бридко. Не боляче.
І це я краплю в морі розповіла. Якщо ці сторіз видаляться, мене змусили. У зв'язку з цим хочеться підбити підсумки:
— Завжди майте фінансову подушку, щоб забезпечити собі безпеку, жінки.
— Майте шлюбний договір, договір на аліменти;
— Завжди вкладайте в себе і розраховуйте тільки на себе".
Після цього Анна опублікувала фото переписок Олександра з іншими жінками, а також історію його запитів у пошуковику, яка свідчить про те, що футболіст користується ескорт-послугами.
"Прекрасно... Куди йде сімейний бюджет. І людина шукала це багато днів поспіль... Господи... Я зараз блюватиму... Фу, б***ь".
Згодом Анна видалила всі публікації на цю тему, але записала відео, в якому пояснила рішення публічно повідомити про зраду:
"Я хочу сказати, що опублікувала сторіз не для того, щоб влаштувати чоловіку цькування або завадити його кар’єрі. Я зробила це, бо мені було максимально неприємно і все, що я хотіла — це щоб у мене не було шляху назад до збереження цього шлюбу.
Бо я знаю, що багато жінок вибачають зради, але я просто не хочу, щоб у мене був шлях назад. Я просто не хочу, я не можу. Я дуже прошу не займатися цькуванням".