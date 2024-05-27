Дружина гравця збірної України повідомила про зраду чоловіка та опублікувала його переписки з іншими жінками

Анька у Варшаві з дитиною 1,5 роки від війни ховається, у мене становлення як особистості у професійному плані відбувається, а Сашка на куражах з дамами... Бридко. Не боляче.

І це я краплю в морі розповіла. Якщо ці сторіз видаляться, мене змусили. У зв'язку з цим хочеться підбити підсумки:

— Завжди вкладайте в себе і розраховуйте тільки на себе".

Після цього Анна опублікувала фото переписок Олександра з іншими жінками, а також історію його запитів у пошуковику, яка свідчить про те, що футболіст користується ескорт-послугами.

"Прекрасно... Куди йде сімейний бюджет. І людина шукала це багато днів поспіль... Господи... Я зараз блюватиму... Фу, б***ь".

Згодом Анна видалила всі публікації на цю тему, але записала відео, в якому пояснила рішення публічно повідомити про зраду:

"Я хочу сказати, що опублікувала сторіз не для того, щоб влаштувати чоловіку цькування або завадити його кар’єрі. Я зробила це, бо мені було максимально неприємно і все, що я хотіла — це щоб у мене не було шляху назад до збереження цього шлюбу.

Бо я знаю, що багато жінок вибачають зради, але я просто не хочу, щоб у мене був шлях назад. Я просто не хочу, я не можу. Я дуже прошу не займатися цькуванням".