Сваток з українським прапором з’явився на презентації в Остіні

Український захисник Олександр Сваток був представлений у якості гравця Остіна.

Фото та відео з презентації новачка були опубліковані в Instagram американського клубу.

Екскапітан Дніпра-1 вийшов на поле перед домашнім матчем своєї нової команди проти Шарлотт, який завершився з рахунком 2:2. Олександр з’явився перед вболівальниками з прапором України.

Нагадаємо, Сваток підписав контракт з Остіном на три роки. Наразі команда Джоша Волффа посідає 10 місце у Західній конференції МЛС. Відставання від зони стикових матчів за участь у плей-оф складає лише два очки.