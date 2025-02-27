Досвідчений фахівець залишив посаду наставника клубу Першої ліги

Відомий український фахівець Олександр Рябоконь залишив посаду наставника Діназа з Першої ліги.

Про це він повідомив в інтерв'ю Українському футболу.

"В Діназі не працюю. За коментарями до Сергія Старенького (директор вишгородського клубу – прим.). Ситуація складна, але команда буде жити. Це все, що мені відомо", – сказав Рябоконь.

61-річний тренер очолив клуб влітку 2024 року. Діназ під його керівництвом провів 17 матчів. Наразі команда з Київської області посідає 7-ме місце в групі вибування Першої ліги.

Рябоконь почав тренерську кар'єру в 2000 році. За цей час очолював Борисфен, Оболонь, Дніпро (Черкаси), Львів, а з 2012 до початку повномасштабного вторгнення був тренером чернігівської Десни.

Нагадаємо, Карпати припинили співпрацю із заступником генерального директора клубу Олегом Авдишем, який не повернувся в Україну.