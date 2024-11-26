Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Шість аматорських клубів зацікавлені в отриманні професійного статусу – джерело

Олексій Мурзак — 26 листопада 2024, 19:40
Шість аматорських клубів зацікавлені в отриманні професійного статусу – джерело

Шість аматорських клубів цікавляться можливістю участі у Другій лізі-2025/26.

Про це пише Sport Arena.

За інформацією видання, інтерес до отримання професійного статусу виявляють: Атлет (Київ), Rebel (Київ), Дністер (Заліщики, Тернопільська обл), Фенікс (Підмонастир, Львівська обл), Стандарт (Нові Санжари, Полтавська обл), ФК Лісне (Київська обл)

У нинішньому розіграші Другої ліги-2024/25 виступають 20 клубів, які поділені на дві групи по 10 учасників.

У Групі А лідирують Рух-2 та Пробій, на рахунку яких по 26 набраних очок. У групі Б лідирує Колос-2, маючи в активі 29 балів.

Раніше стало відомо, що Пробій оголосив про припинення співпраці з п'ятьма футболістами.

Чемпіонат України, Друга ліга

Чемпіонат України, Друга ліга

Один із лідерів Другої ліги припинив співпрацю з п'ятьма футболістами
Тренер Полісся-2: На диво, Макуана професійно ставився до роботи
Дубль Металіста 1925 переміг Тростянець в 11 турі Другої ліги
Тростянець переграв Колос-2 у перенесеному матчі Другої ліги
УЄФА виділила кошти на підтримку клубу Другої ліги

Останні новини