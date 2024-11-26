Шість аматорських клубів зацікавлені в отриманні професійного статусу – джерело

Шість аматорських клубів цікавляться можливістю участі у Другій лізі-2025/26.

Про це пише Sport Arena.

За інформацією видання, інтерес до отримання професійного статусу виявляють: Атлет (Київ), Rebel (Київ), Дністер (Заліщики, Тернопільська обл), Фенікс (Підмонастир, Львівська обл), Стандарт (Нові Санжари, Полтавська обл), ФК Лісне (Київська обл)

У нинішньому розіграші Другої ліги-2024/25 виступають 20 клубів, які поділені на дві групи по 10 учасників.

У Групі А лідирують Рух-2 та Пробій, на рахунку яких по 26 набраних очок. У групі Б лідирує Колос-2, маючи в активі 29 балів.

Раніше стало відомо, що Пробій оголосив про припинення співпраці з п'ятьма футболістами.