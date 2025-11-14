Лікарі не давали надій: ексхавбек Динамо розповів про хворобу, від якої ледь не помер

Колишній футболіст київського Динамо та збірної України Сергій Рибалка зізнався, що свого часу ледь не помер від важкої хвороби.

Про це він розповів у інтерв'ю YouTube-каналу Дениса Бойка.

"Я в дитинстві дуже тяжко хворів – шансів вижити майже не було. Чотири місяці лежав під крапельницями, не вставав. У мене повністю відмовили нирки. Лікарі не давали великих надій, але Бог і молитви рідних допомогли.

Коли виписали, повернувся в село. Мені забороняли перебувати на сонці чи купатися – лише виходив подихати повітрям і знову йшов у дім", – розповів Рибалка.

Як відомо, днями Рибалка оголосив про завершення професійної кар'єри футболіста, а згодом очолив медійний футбольний клуб Ruh Media Team.

Протягом кар'єри півзахисник виступав за харківський Арсенал, київське Динамо, Сівасспор, Слован, ЛНЗ, Олександрію та Лісне.

В активі Рибалки також 9 матчів у складі збірної України, за які він не встиг відзначитись результативними діями – лише дві жовті картки.