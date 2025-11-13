Ексфутболіст Динамо та збірної України став тренером медійного клубу зі Львова

Колишній футболіст київського Динамо та збірної України Сергій Рибалка, який напередодні оголосив про завершення кар'єри, очолив футбольний медійний клуб Ruh Media Team.

Про це повідомила пресслужба львівської команди.

Про термін контракту та фінансові умови нічого не розголошується.

Протягом кар'єри півзахисник виступав за харківський Арсенал, київське Динамо, Сівасспор, Слован, ЛНЗ, Олександрію та Лісне.

В активі Рибалки також 9 матчів у складі збірної України, за які він не встиг відзначитись результативними діями – лише дві жовті картки.

Останнім клубом Рибалки стало Лісне – цього сезону на рахунку футболіста 15 матчів у всіх турнірах, в яких він забив шість м'ячів.

Напередодні Рибалка натякав, що приступить до етапу тренерської кар'єри.