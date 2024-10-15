Журналіст назвав зарплату Петракова у збірній Вірменії

Вірменський журналіст Сурен Меліксетян заявив, що український фахівець Олександр Петраков на чолі збірної Вірменії отримував близько 20 тисяч євро на місяць.

Про це інсайдер повідомив у власному телеграм-каналі.

"З моменту призначення Олександра Петракова головним тренером національної збірної Вірменії розмір його зарплати постійно спекулювався в ЗМІ.

Писали, що він отримує 600 тисяч євро на рік, а нещодавно також натрапив на необґрунтовану інформацію, що його зарплата становить близько 2 мільйонів євро.



Відразу скажу, що ці цифри не тільки неправдиві, але й далекі від реальності. У мене від початку були реальні цифри, просто я не вважав за потрібне про них говорити з етичних міркувань.



Зараз, коли Петраков закінчив роботу у збірній Вірменії, можу сміливо сказати, що його місячна зарплата становила близько 20 тисяч євро, що, до речі, менше, ніж у деяких вірменських тренерів, які працювали у збірній Вірменії", – написав він.