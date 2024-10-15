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Журналіст назвав зарплату Петракова у збірній Вірменії

Руслан Травкін — 15 жовтня, 01:28
Журналіст назвав зарплату Петракова у збірній Вірменії
Олександр Петраков
Федерація футболу Вірменії

Вірменський журналіст Сурен Меліксетян заявив, що український фахівець Олександр Петраков на чолі збірної Вірменії отримував близько 20 тисяч євро на місяць.

Про це інсайдер повідомив у власному телеграм-каналі.

"З моменту призначення Олександра Петракова головним тренером національної збірної Вірменії розмір його зарплати постійно спекулювався в ЗМІ.

Писали, що він отримує 600 тисяч євро на рік, а нещодавно також натрапив на необґрунтовану інформацію, що його зарплата становить близько 2 мільйонів євро.

Відразу скажу, що ці цифри не тільки неправдиві, але й далекі від реальності. У мене від початку були реальні цифри, просто я не вважав за потрібне про них говорити з етичних міркувань.

Зараз, коли Петраков закінчив роботу у збірній Вірменії, можу сміливо сказати, що його місячна зарплата становила близько 20 тисяч євро, що, до речі, менше, ніж у деяких вірменських тренерів, які працювали у збірній Вірменії", – написав він.

Нагадаємо, Петракова звільнили після невдалих жовтневих матчів у Лізі націй УЄФА проти Фарерських Островів (2:2) та Північної Македонії (0:2).

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