Ребров довикликав у збірну найкращого бомбардира УПЛ – джерело

Лідер житомирського Полісся Олександр Назаренко отримав виклик у збірну України на жовтневі матчі Ліги націй.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Раніше з резервного списку в основний були переведені Андрій Ярмоленко та Олександр Сваток, які замінять травмованих Віктора Циганкова та Віталія Миколенка.

Також разом із національною командою будуть готуватися Віталій Буяльський та Іван Калюжний – вони замінять Володимира Бражка, Олександра Піхальонка та Тараса Степененка, які також отримали пошкодження.

Зазначимо, що сам Назаренко радісно відреагував на новину про виклик до лав "синьо-жовтих".

Цього сезону 24-річний Олександр зіграв 8 матчів в УПЛ і забив 7 голів. Він лідирує у гонці бомбардирів чемпіонату України. Також на його рахунку 4 результативні передачі.

Нагадаємо, свій наступний матч збірна України проведе 11 жовтня проти Грузії (номінально домашній поєдинок у Варшаві). За три дні після того на українців очікує протистояння з Чехією.

У вересневих матчах українці поступилися Албанії (2:1) та Чехії (3:2). Після цих поєдинків наставник "синьо-жовтих" Сергій Ребров отримав багато критики за недостатнє оновлення складу збірної.