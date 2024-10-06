Назаренко висловився про виклик у збірну України на жовтневі матчі Ліги націй

Півзахисник житомирського Полісся Олександр Назаренко щасливий опинитися у списку футболістів, яких викликали у збірну України на жовтневі матчі Ліги націй.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Я щасливий, що опинився у списку. Я працюю над тим, щоб бути не тільки в резервному списку. Не знаю, емоції позитивні, але зараз я в розташуванні своєї команди і в мене повна концентрація і думки тільки про наступний матч з Ворсклою", – сказав футболіст.

Нагадаємо, свій наступний матч збірна України проведе 11 жовтня проти Грузії (номінально домашній поєдинок у Варшаві). За три дні після того на українців очікує протистояння з Чехією.

У вересневих матчах українці поступилися Албанії (2:1) та Чехії (3:2). Після цих поєдинків наставник "синьо-жовтих" Сергій Ребров отримав багато критики за недостатнє оновлення складу збірної.