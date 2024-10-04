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Ребров перевів Ярмоленка та Сватка в основний список збірної через травми Циганкова та Миколенка

Олексій Мурзак — 4 жовтня, 18:31
Ребров перевів Ярмоленка та Сватка в основний список збірної через травми Циганкова та Миколенка
Сергій Ребров
УАФ

Півзахисник Динамо Андрій Ярмоленко та захисник американського Остіна Олександр Сваток переведені з резервного списку збірної України до основного.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

Сергій Ребров довикликав Ярмоленка та Сватка на матчі проти Грузії та Чехії.

Натомість, ігри збірної у жовтні пропустять захисник Евертона Віталій Миколенко та півзахисник іспанської Жирони Віктор Циганков.

Нагадаємо, Віталій Миколенко через проблеми з литковим м'язом пропустить близько трьох тижнів. Наразі "іриски" не повідомляли про травму гравця.

Водночас вінгер каталонської Жирони Віктор Циганков вибув на тривалий термін через травму сухожилля двоголового м'яза стегна лівої ноги.

Збірна України з футболу Ліга націй УЄФА Віталій Миколенко Сергій Ребров Віктор Циганков Андрій Ярмоленко Олександр Сваток

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