Тренер Чорноморця: Ми могли відправити дубль на кубковий матч проти Карпат

Головний тренер Чорноморця Олександр Бабич розповів, що в команді були серйозні кадрові проблеми напередодні матчу 3 попереднього етапу Кубку України проти Карпат.

Слова наставника одеситів наводить офіційний сайт Карпат.

"У нас є певні проблеми з гравцями. У когось зі здоров’ям, хтось не міг їхати автобусом у таку далеку дорогу протягом 12 годин в один бік. Залишили хлопців в Одесі. Я можу сказати, що ми з великою повагою поставились до Карпат.

Ми могли відправити і дубль, і тренерів молодіжної команди, але ми приїхали, щоб підтримати наших хлопців і додати їм впевненості. Цей матч дав нам багато інформації, як позитивної, так і негативної", — сказав Бабич.