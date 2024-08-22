Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Тренер Чорноморця: Ми могли відправити дубль на кубковий матч проти Карпат

Ігор Чернявський — 22 серпня, 10:55
Тренер Чорноморця: Ми могли відправити дубль на кубковий матч проти Карпат
ФК Карпати

Головний тренер Чорноморця Олександр Бабич розповів, що в команді були серйозні кадрові проблеми напередодні матчу 3 попереднього етапу Кубку України проти Карпат.

Слова наставника одеситів наводить офіційний сайт Карпат.

нас є певні проблеми з гравцями. У когось зі здоров’ям, хтось не міг їхати автобусом у таку далеку дорогу протягом 12 годин в один бік. Залишили хлопців в Одесі. Я можу сказати, що ми з великою повагою поставились до Карпат.

Ми могли відправити і дубль, і тренерів молодіжної команди, але ми приїхали, щоб підтримати наших хлопців і додати їм впевненості. Цей матч дав нам багато інформації, як позитивної, так і негативної", — сказав Бабич.

Карпати розгромили Чорноморець з рахунком 3:0. Ще до перерви львів’янам вдалося заробити комфортний гандикап завдяки голам Олега Очеретька та Ореста Кузика, а Амбросій Чачуа на 74-й хвилині встановив остаточний рахунок.

Олександр Бабич Карпати Чорноморець

Олександр Бабич

Бабич: Скучив за Одесою та Прем'єр-лігою України
Борг не настільки великий, щоб про це волати на кожній вулиці: гендиректор клубу УПЛ звинуватив журналістів у роздмухуванні скандалів
Бабич став головним тренером Чорноморця
Бабич відхилив пропозицію Чорноморця
Чорноморець розглядає трьох кандидатів на посаду головного тренера

Останні новини