Бабич розповів про кадрову ситуацію у Ворсклі: хто з відомих гравців залишився в команді

Головний тренер Ворскли Олександр Бабич розповів, хто з відомих гравців полтавського клубу продовжує перебувати у команді після вильоту в Першу лігу.

Про кадрову ситуацію фахівець розповів у інтерв'ю Українському футболу.

Так, на контрактах з клубом перебувають вінгер Сергій Мякушко, а також півзахисники Артем Челядін та Іван Нестеренко.

"З командою підтримують форму Мякушко, Челядін, Нестеренко. У них чинні контракти з Ворсклою. Переглядаємо багато гравців, вивчаємо, придивляємось. Очікуємо п'ятьох гравців в тренувальному таборі. Телефон не замовкає.

Хлопці з Минаю і Семотюк, яких запросив екстренер команди Желько Любенович, з нами працюють. Їхній досвід нам однозначно стане в пригоді", – розповів Бабич.