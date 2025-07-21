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Бабич розповів про кадрову ситуацію у Ворсклі: хто з відомих гравців залишився в команді

Олексій Мурзак — 21 липня 2025, 13:23
Бабич розповів про кадрову ситуацію у Ворсклі: хто з відомих гравців залишився в команді
Олександр Бабич
ФК Ворскла

Головний тренер Ворскли Олександр Бабич розповів, хто з відомих гравців полтавського клубу продовжує перебувати у команді після вильоту в Першу лігу.

Про кадрову ситуацію фахівець розповів у інтерв'ю Українському футболу.

Так, на контрактах з клубом перебувають вінгер Сергій Мякушко, а також півзахисники Артем Челядін та Іван Нестеренко.

"З командою підтримують форму Мякушко, Челядін, Нестеренко. У них чинні контракти з Ворсклою. Переглядаємо багато гравців, вивчаємо, придивляємось. Очікуємо п'ятьох гравців в тренувальному таборі. Телефон не замовкає.

Хлопці з Минаю і Семотюк, яких запросив екстренер команди Желько Любенович, з нами працюють. Їхній досвід нам однозначно стане в пригоді", – розповів Бабич.

Тренер також наголосив, що Ворскла потребує підсилення у захисті та на позиції голкіпера.

Раніше повідомлялося, що півзахисник Микита Татарков може стати гравцем Ворскли.

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