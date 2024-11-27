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Шелаєв здивував прогнозом на матч Шахтаря з ПСВ

Олександр Булава — 27 листопада 2024, 00:23
Шелаєв здивував прогнозом на матч Шахтаря з ПСВ
ФК Шахтар

Ексгравець збірної України Олег Шелаєв не вірить в успіх Шахтаря у матчі проти ПСВ в Лізі чемпіонів.

Цитує Шелаєва Sport.ua.

"Оскільки суперники перебувають неподалік в турнірній таблиці, то, як кажуть, буде битва за шість очок. Я розцінюю шанси, як 70 на 30 на користь ПСВ. Я слідкую за чемпіонатом Нідерландів й гра ПСВ справляє сильне враження. До того ж суперництво точитиметься в Ейндховені, де в господарів буде потужна підтримка вболівальників.

ПСВ – агресивна команда, її гравці сильні в одноборствах, має активні фланги. Шахтарю буде важко стримувати нагнітання суперника. Втім, не виключено, що гірникам" можуть стати у пригоді стрімкі контрвипади й домашні заготовки при стандартних положеннях", – зазначив Шелаєв.

Матч відбудеться у середу, 27 листопада. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом. Чемпіон проведе текстову трансляцію зустрічі.

Після чотирьох турів ПСВ має у своєму активі 5 очок, у "гірників" – на одне менше.

Зазначимо, що у ПСВ негативний баланс у протистоянні з українськими командами – 5 перемог і 6 поразок.

ПСВ Шахтар Донецьк Ліга чемпіонів-2024/25 Олег Шелаєв

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