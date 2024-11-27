Шелаєв здивував прогнозом на матч Шахтаря з ПСВ

Ексгравець збірної України Олег Шелаєв не вірить в успіх Шахтаря у матчі проти ПСВ в Лізі чемпіонів.

Цитує Шелаєва Sport.ua.

"Оскільки суперники перебувають неподалік в турнірній таблиці, то, як кажуть, буде битва за шість очок. Я розцінюю шанси, як 70 на 30 на користь ПСВ. Я слідкую за чемпіонатом Нідерландів й гра ПСВ справляє сильне враження. До того ж суперництво точитиметься в Ейндховені, де в господарів буде потужна підтримка вболівальників.

ПСВ – агресивна команда, її гравці сильні в одноборствах, має активні фланги. Шахтарю буде важко стримувати нагнітання суперника. Втім, не виключено, що гірникам" можуть стати у пригоді стрімкі контрвипади й домашні заготовки при стандартних положеннях", – зазначив Шелаєв.