Полісся зіграло внічию з Колосом: огляд матчу УПЛ

Сьогодні, 25 жовтня, Полісся у матчі 11 туру УПЛ вдома зіграло внічию 1:1 з Колосом.

Огляд матчу

Чемпіонат України – УПЛ-2024/25

11 тур, 25 жовтня

Полісся – Колос 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 19 Велетень, 1:1 - 54 Гуцуляк

Полісся: Волинець – Михайліченко, Віалле (Сарапій 46), Чоботенко, Смоляков, Таллес Коста (Крушинський 66), Мельниченко (Кушніренко 79), Лєднєв (Йока 88), Гуцуляк, Луїфер (Пайшау 46), Назаренко.

Колос: Пахолюк – Поправка, Краснічі, Бондаренко, Цуріков, Гагнідзе, Демченко, Велетень, Криворучко (Оріховський 63), Третяков (Алефіренко 63), Болівар (Паулаускас 63).

Полісся завдяки цій нічиїй набрало 22 очки і зберігає третє місце у турнірній таблиці УПЛ. Колос із 9 балами піднявся на 12 місце, покинувши зону перехідних матчів.