Інтер розпрощається з аргентинським форвардом

Аргентинський нападник фіналістів Ліги чемпіонів Хоакін Корреа вже незабаром може змінити клубну прописку.

Про це інформує журналіст Маттео Моретто.

За інформацією журналіста, Корреа близький до переходу в бразильський Ботафогу: сторони за крок від підписання контракту. Офіційне повідомлення про трансфер очікується незабаром.

Бразильський клуб розраховує, що новачок допоможе їм уже на клубному чемпіонаті світу. Минулого сезону Корреа був гравцем ротації в команді Сімоне Індзагі. Аргентинець провів 22 матчі у всіх турнірах, забивши 2 голи.

Раніше повідомлялося, що центральний захисник Інтера Ян Біссек пропустить груповий етап клубного ЧС. Міланський клуб оголосив про підписання півзахисника Динамо Загреб і збірної Хорватії Петара Сучича.