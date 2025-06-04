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Інтер розпрощається з аргентинським форвардом

Андрій Мошкун — 4 червня 2025, 22:10
Інтер розпрощається з аргентинським форвардом
Хоакін Корреа
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Аргентинський нападник фіналістів Ліги чемпіонів Хоакін Корреа вже незабаром може змінити клубну прописку.

Про це інформує журналіст Маттео Моретто.

За інформацією журналіста, Корреа близький до переходу в бразильський Ботафогу: сторони за крок від підписання контракту. Офіційне повідомлення про трансфер очікується незабаром.

Бразильський клуб розраховує, що новачок допоможе їм уже на клубному чемпіонаті світу. Минулого сезону Корреа був гравцем ротації в команді Сімоне Індзагі. Аргентинець провів 22 матчі у всіх турнірах, забивши 2 голи.

Раніше повідомлялося, що центральний захисник Інтера Ян Біссек пропустить груповий етап клубного ЧС. Міланський клуб оголосив про підписання півзахисника Динамо Загреб і збірної Хорватії Петара Сучича.

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